قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 371 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، نفذت مديرية التموين بالمنيا حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 371 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات في مجال المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 199 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان ببعض المخابز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما تم ضبط كمية من الخبز البلدي المدعم مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال الأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 84 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من العصير، واللبن، والدقيق، والعلف، والمنظفات، وحمض الفوسفوريك، والسجائر، فضلًا عن تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم مصادرة كميات من المعجنات، والمشروبات الغازية، والمبيدات الزراعية، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أن الحملات في مجال المواد البترولية أسفرت عن تحرير 10 محاضر، من بينها ضبط إحدى محطات الوقود لتجميع 3602 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء، وضبط محطة وقود تعمل بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق دون عذر مسبق، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 78 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين سير العمل بمطاحن الدقيق ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على ضرورة إنتاج دقيق مطابق للمواصفات المقررة، حيث تم إجراء جَشْن للأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا للتغيرات المناخية المحتملة.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الغربية.. 158 مخالفة مرورية وغرامات فورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية

تحرير 23 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية لردع المخالفين بالغربية

برعاية رئيس الجمهورية..الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد