تحرير 371 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، نفذت مديرية التموين بالمنيا حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 371 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات في مجال المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 199 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان ببعض المخابز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم ضبط كمية من الخبز البلدي المدعم مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال الأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 84 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من العصير، واللبن، والدقيق، والعلف، والمنظفات، وحمض الفوسفوريك، والسجائر، فضلًا عن تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم مصادرة كميات من المعجنات، والمشروبات الغازية، والمبيدات الزراعية، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أن الحملات في مجال المواد البترولية أسفرت عن تحرير 10 محاضر، من بينها ضبط إحدى محطات الوقود لتجميع 3602 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء، وضبط محطة وقود تعمل بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق دون عذر مسبق، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 78 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين سير العمل بمطاحن الدقيق ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على ضرورة إنتاج دقيق مطابق للمواصفات المقررة، حيث تم إجراء جَشْن للأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا للتغيرات المناخية المحتملة.