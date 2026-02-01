قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليماته لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بعدم التدخل في الاحتجاجات التي تشهدها المدن التي يقودها الديمقراطيون، إلا إذا طلبت السلطات المحلية مساعدة فيدرالية، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لحملة إدارته على الهجرة.

وكتب ترامب - عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد- "لن نشارك تحت أي ظرف من الظروف في مختلف المدن التي يديرها الديمقراطيون بشكل سيئ فيما يتعلق باحتجاجاتها أو أعمال الشغب فيها، إلا إذا طلبت هي منا المساعدة".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير قراره على عمليات موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، أو غيرها من الوكالات الفيدرالية لكنه أوضح قائلا: "سنقوم، مع ذلك، بحماية جميع المباني الفيدرالية التي تتعرض لهجمات من قبل هؤلاء المتطرفين والمحرضين والمتمردين الذين يتقاضون رواتب عالية، وبقوة بالغة".

وأشار ترامب إلى أنه بالإضافة إلى توجيهاته للوزيرة كريستي نويم، فقد أصدر تعليماته إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو دوريات الحدود باتخاذ إجراءات حازمة لحماية ممتلكات الحكومة الفيدرالية.

وفي السياق ذاته.. صرح ترامب للصحفيين - أثناء توجهه إلى فلوريدا - بأنه يشعر بأن المدن ذات الأغلبية الديمقراطية دائمًا ما تشتكي.. مضيفا: "إذا أرادوا المساعدة، فعليهم طلبها؛ لأننا إذا تدخلنا، فلن يفعلوا شيئًا سوى الشكوى".

وقد نشرت إدارة ترامب بالفعل الحرس الوطني أو مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين، في عدد من المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية، بما في ذلك واشنطن ولوس أنجلوس وشيكاغو وبورتلاند بولاية أوريجون، إلا أن تصريحاته تأتي في ظل تزايد المعارضة لمثل هذه التكتيكات.

وقال ترامب "إن المتظاهرين الذين يرتكبون أي فعل سيء بحق ضباط الهجرة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين سيُعاقبون وسيُعاملون بالمثل على الأقل".

وقد طعن كيث إليسون المدعي العام لولاية "مينيسوتا"، وعمدتا مدينتي مينيابوليس وسانت بول، في حملة إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية المكثفة في هاتين المدينتين، بحجة أن وزارة الأمن الداخلي تنتهك الحماية الدستورية.

وتشهد ولاية "مينيسوتا"، وخاصة مدينة مينيابوليس، حالة من التوتر الشديد بعد أن أطلق ضباط فيدراليون النار على شخصين في المدينة، ما أدى إلى مقتلهما.. وقد خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجًا على الإجراءات الفيدرالية في مينيسوتا وعموم البلاد.

وأشار توم هومان المسؤول عن ملف الحدود في إدارة ترامب، إلى إمكانية خفض عدد ضباط إنفاذ قوانين الهجرة في مينيسوتا، شريطة تعاون مسؤولي الولاية والمحليين.

وقد أرسل ترامب هومان إلى مينيابوليس عقب مقتل الشخصين جود وبريتي، في إشارة على ما يبدو إلى رغبته في تخفيف حدة التوتر في ولاية "مينيسوتا".

وقال ترامب إنه يعتزم التحدث إلى هومان ونويم، اليوم الأحد، وبدا أنه يؤيد فكرة ارتداء ضباط الهجرة كاميرات مثبتة على أجسادهم أو تصوير تعاملاتهم.

وسُئل ترامب من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن وجود عدد كبير من الكاميرات التي توثق الحوادث مع جهات إنفاذ القانون أمر جيد.

وأجاب ترامب قائلا: "أعتقد أن ذلك سيساعد جهات إنفاذ القانون، لكنني سأحتاج إلى التحدث معهم".. مضيفا "هذا ينطبق على كلا الجانبين.. لكن عموماً، أعتقد أن 80% من الآراء تصب في مصلحة تطبيق القانون".

