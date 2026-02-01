قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
محافظات

تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن، وأنه تم تداول (31000) طن بضائع و(800) شاحنة و(67) سيارة،

وذكر المركز، فى بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(365) شاحنة و(36) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (25000) طن بضائع و(434) شاحنة و(19) سيارة حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة PELAGOS Express بينما غادرت السفينتان Poseidon Express و، Pan LiLi.

وشهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(240) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى نيوعقبةو ، الحسين، وسينا. كما غادر ميناء السويس السفينة Leo وعلى متنها 6 الاف طن دقيق متجهة الى اليمن والسفينة sea wave.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها

