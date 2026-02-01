تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن، وأنه تم تداول (31000) طن بضائع و(800) شاحنة و(67) سيارة،

وذكر المركز، فى بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(365) شاحنة و(36) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (25000) طن بضائع و(434) شاحنة و(19) سيارة حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة PELAGOS Express بينما غادرت السفينتان Poseidon Express و، Pan LiLi.

وشهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(240) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى نيوعقبةو ، الحسين، وسينا. كما غادر ميناء السويس السفينة Leo وعلى متنها 6 الاف طن دقيق متجهة الى اليمن والسفينة sea wave.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها