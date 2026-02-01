"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث أسهم تجدد التوترات والاشتباكات في تفاقم الوضع الأمني ودعا إلى ضبط النفس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات من خلال الحوار السلمي والتدابير الرامية إلى إعادة بناء الثقة. وحث على التنفيذ الكامل لاتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية.. مؤكدا أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ عام 2022.

وأعرب الأمين العام – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – عن قلقه البالغ إزاء التأثير المحتمل على المدنيين وخطر العودة إلى صراع أوسع نطاقا "في منطقة لا تزال تسعى جاهدة لإعادة البناء والتعافي".

وجدد جوتيريش التأكيد على استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين للمساعدة في ترسيخ السلام في إقليم تيجراي.