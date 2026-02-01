جامعة بنها تشارك في فعاليات المعسكر التدريبي "ايناكتس" بالجامعة البريطانية

شارك فريق (Enactus) بجامعة بنها في فعاليات المعسكر التدريبي المكثف (GOT Training)، والذي استضافته الجامعة البريطانية في القاهرة (BUE)، وذلك بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.

فعاليات التدريب



وشهدت الفعاليات التي استمرت علي مدار خمس أيام متتالية جلسات تفاعلية وورش عمل ودراسات حالة واقعية، قدمها مدربون محترفون وخبراء من الصناعة حول مجموعة متنوعة من المسارات، منها: ريادة الأعمال ، والتكنولوجيا ، والتنمية الشخصية ، والمهارات المهنية.



واستهدف البرنامج اكتساب الطلاب معرفة عملية مرتبطة بالصناعة ، وتعزيز قدراتهم في حل المشكلات والتفكير التحليلي ، وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي ، وتوسيع شبكاتهم المهنية من خلال التفاعل مع المدربين والشركاء.

يذكر أن إناكتس هي منظمة طلابية عالمية تهدف إلى تمكين طلاب الجامعات من إحداث تأثير إيجابي من خلال العمل الريادي، الابتكار، والقيادة، وفي إطار هذه الرسالة، نظمت إناكتس مصر برنامج GOT Training، وهو مبادرة شاملة لبناء القدرات تهدف إلى إعداد المشاركين لمتطلبات سوق العمل الحديث