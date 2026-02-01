شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ

أكد فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأسر البسيطة أصبحت تعاني من الاستدانة والاقتراض لتغطية تكاليف المهور، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل المهر يسيرًا للغاية، حتى وصل في بعض الحالات إلى خاتم من حديد، في إطار دعوته للتيسير وعدم المبالغة في تكاليف الزواج.

التيسير في الزواج قيمة إسلامية مهمة

وشدد شيخ الأزهر على أن الإسلام حث على التيسير في الزواج، وحذر من المغالاة التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية للأسر، مؤكّدًا أن الهدف هو حفظ الأسرة وتمكين الشباب من تأسيس حياة مستقرة دون أعباء مفرطة.

تعزيز الوعي المجتمعي لتخفيف الضغوط على الأسر

وأوضح فضيلته أن رفع مستوى الوعي بين الأسر والمجتمع بأهمية التيسير والاعتدال في المهور يساعد على حماية الشباب من الاستدانة غير الضرورية، ويعزز الاستقرار الأسري ويقلل الضغوط المالية على الأسر البسيطة.