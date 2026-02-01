بث مباشر لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية المرأة

يقدم موقع "صدى البلد" بثًا مباشرًا لفعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يُعقد في إطار تعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي.

مناقشة قضايا حقوق المرأة في سياق ديني وإعلامي

ويركز المؤتمر على أهمية توظيف الخطاب الديني والإعلامي بشكل إيجابي لرفع الوعي بقضايا المرأة وتعزيز حقوقها، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجالات الخطاب الديني والإعلام وحقوق الإنسان.

وشهد المؤتمر مشاركة فعالة من علماء الدين والإعلاميين والمختصين في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من دول منظمة التعاون الإسلامي، الذين يناقشون سبل تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات ضمن إطار ديني وثقافي.