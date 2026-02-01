قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البابا تواضروس: مؤتمر استثمار الخطـاب الديني يواجه التطرف

البابا تواضروس
البابا تواضروس
محمود مطاوع

أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بانعقاد مؤتمر استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة لافتا ان المؤتمر يواجه  التطرف مشيرا الي ان المواطنين في مصر يعيشون علي ضفاف نهار النيل مما يؤكد أن الشخصية المصرية تتسم بالوسطية .

وأشار خلال كلمته الي ان هناك قضية مهمة وهي ختان الاناث الذي يعد اعتداء على حقوق المرأة مطالبا بالتوعية في هذا الملف الهام.

واشار الي أن الكنيسة تقدم توعية للخطاب الديني مؤكدا أن الهدف من الخطاب الديني هي الاستنارة للمواطنين لافتا ان الخطاب الديني يجيب أن يتضمن حقوق المرأة.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2  فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.
يأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.
 

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
 
ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني ،والتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والشمول المالي.

وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني والممارسات الضارة،وتعزيز المشاركة السياسية والقيادة النسائية، وفتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في صنع القرار ،والمرأة والسلم والأمن، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.
 

