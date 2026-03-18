طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

يعد البسكويت بالبرتقال من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة عيد الفطر المبارك.. فكيف تعديه في المنزل بمذاق المحلات؟

نعرض لكم طريقة عمل البسكويت بالبرتقال من خلال خطوات الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

3 كوب دقيق

كوب سكر بودرة

كوب زبدة

2 بيضة

ملعقة نشا

ملعقة فانيليا سائلة

رشة ملح

نصف كوب لبن

نصف كوب عصير برتقال

طريقةعمل بسكوت بالبرتقال

في محضر الكبة الكهربائية ضعي الدقيق والسكر الباودر والنشا و الباكينج باودر والملح وامزجيهم معا.

في بولة ضعي خليط البيض مع الزبدة و الفانيلا وضيفي باقي المقادير وشكليه ويقدم