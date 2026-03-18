رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط الاستعلام وخطوات التسجيل

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط الاستعلام وخطوات التسجيل
منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط الاستعلام وخطوات التسجيل
عبد الفتاح تركي

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. مع اقتراب حلول عيد الفطر 2026، يتزايد اهتمام آلاف العمال وأصحاب الحرف في مصر بالبحث عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، خاصة مع اقتراب موعد صرفها خلال أيام قليلة، ما يجعلها من أبرز الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي، في ظل سعي المواطنين لمعرفة طرق الاستعلام وخطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن حالة استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة بسهولة عبر الموقع الرسمي التابع لـوزارة القوى العاملة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية المبسطة التي تتيح معرفة حالة الطلب بشكل فوري.

العمالة غير المنتظمة

وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة، ثم التوجه إلى قسم خدمات المواطنين الموجود في الصفحة الرئيسية، واختيار خدمة العمالة غير المنتظمة، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة، وأخيرًا الضغط على زر الاستعلام، لتظهر النتيجة موضحة ما إذا كان الطلب مسجلًا مسبقًا أم لا، وهل المواطن مستحق للحصول على الدعم أم لا.

كما وفرت الوزارة وسائل بديلة للاستعلام، عبر الخطوط الساخنة التي تتيح التواصل المباشر مع الجهات المختصة، حيث يمكن الاتصال على الرقم 19468 للاستفسار عن تفاصيل المنحة، أو الرقم 142 للاستفسارات العامة وإرسال الرسائل النصية لمعرفة حالة الصرف.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تتيح الجهات المختصة عدة طرق للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، حيث يمكن التسجيل من خلال الحصر الميداني الذي يتم داخل مواقع العمل عبر المقاولين والشركات المتعاقدة مع الوزارة، أو من خلال التوجه المباشر إلى مديريات القوى العاملة المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما تشمل آليات التسجيل أيضًا المبادرات الرسمية وحملات التسجيل التي تنفذها الوزارة بشكل دوري، بهدف إدراج الفئات المستحقة ضمن قواعد البيانات الرسمية، وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم إدراج الأسماء المستحقة ضمن كشوف الصرف الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة 2026، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

500 منحة للعمالة غير المنتظمة

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة على مدار العام في عدد من المناسبات الرسمية والدينية، بما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في أوقات مختلفة، وتشمل هذه المواعيد شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، بالإضافة إلى المولد النبوي الشريف.

وتحظى هذه المناسبات بأهمية خاصة لدى المستفيدين، حيث تمثل فرصة للحصول على دعم مالي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك أي سجلات تجارية، مع ضرورة أن تكون المهنة التي يعمل بها مثبتة في بطاقة الرقم القومي.

كما يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وهي شروط أساسية لضمان الاستفادة من المنحة، مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان استمرار الاستحقاق.

فئة العمالة غير المنتظمة

أهمية منحة العمالة غير المنتظمة في دعم الفئات المستحقة

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة كأحد أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، حيث تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق نوعًا من التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من فرص تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي عن كبر ملامح وجهه : الرياضات العنيفة السبب

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة الأخيرة.. نهاية صراع حمادة هلال مع الجن

مي عمر

مي عمر : الأرقام لا تكذب ومسلسل الست موناليزا تصدر المركز الأول عالميًا

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد