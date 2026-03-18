برلمان

صرف 1500 جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة..ومزايا عديدة لهم بالقانون

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
معتز الخصوصي

تستعد العمالة غير المنتظمة لصرف منحة عيد الفطر 2026 ، وذلك طبقا لما أعلنت عنه الحكومة ، حيث من المقرر أن يتم صرف 1500 جنيه منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة.

وأعلنت وزارة العمل، بدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتم الصرف باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستحقين المسجلين رسميًا لدى الوزارة من خلال الشركات أو المقاولين.

وأكدت الوزارة أيضا أن منحة عيد الفطر تمثل إحدى أدوات الدعم المباشر ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي يتم تمويلها من الحساب المركزي المخصص لهذه الفئة.

وشددت وزارة العمل على استمرار جهودها لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يسمح بضم مزيد من المستحقين خلال الفترات المقبلة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

منح قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز هذه المزايا.

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.

