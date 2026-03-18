جمال شعبان : جلطة القدم خطر يبدأ في الساق وقد ينتهي بالرئة والوفاة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أعراضًا لجلطة القدم، منها تورم القدم، موضحًا أن الأوردة قد تحدث بها جلطات، مثل الشرايين التي تحدث بها جلطات.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن هناك جلطة القلب، وجلطة الشرايين التاجية، وجلطة المخ، لكن لا يتحدث الكثير عن جلطة القدم.

وأشار إلى أن جلطات القدم كانت تحدث للأشخاص الذين يسافرون عبر الطيران لساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة، أو للأشخاص الذين يضعون أقدامهم في الجبس لفترة طويلة، وأن جلطة القدم قد تحدث بسبب الأمراض المناعية والسرطانية.

ولفت إلى أن جلطة القدم تحدث عندما يقوم الشخص بوضع يده على سمانة القدم ويجدها تؤلمه بشكل كبير، وتكون متورمة وساخنة، وأن خطورة جلطة القدم أنها قد تصل إلى القلب، ومن بعدها إلى الرئة.

وأوضح أن جلطة القدم قد تتسبب في الوفاة إذا تحركت من القدم إلى القلب، ومن بعدها إلى الرئة، ولذلك فإن الشخص الذي يعاني من مشكلات في القدم عليه التوجه إلى الطبيب للحصول على الأدوية التي تعالج الجلطة قبل وصولها إلى القلب.