جمال شعبان يوضح أعراض ارتفاع الكورتيزول وهبوط القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أشخاصًا يتعرضون لتورم في الوجه، وفي بعض الأحيان يكون التورم في القدمين، ويتساءل الجميع عن هذا الأمر وهل له علاقة بمشكلات القلب.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي إن نفخة الوجه، أو ما يُسمى بالتورم، قد تكون نتيجة ارتفاع في الكورتيزول، وقد يكون ذلك بسبب تناول أدوية تحتوي على الكورتيزول، أو نتيجة نشاط زائد في الغدة، ما يؤدي إلى حدوث هذا التورم.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الأشخاص الذين يعانون من نشاط مرتفع في الغدة يعانون من ضعف في العضلات، ويعانون من زيادة في الوزن، وظهور خطوط بيضاء بالجسم.

وأشار إلى أن هذه الأعراض، إذا تم إهمالها، قد تنتهي بهبوط في القلب، ومن أعراض ذلك تراجع القدرة على بذل المجهود، ووجود نهجان وكحة مع أقل مجهود.