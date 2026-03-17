علامات تشير للإصابة بذبحة صدرية.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك علامات قد تشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، منها الشعور بألم حاد في الصدر، مع ظهور عرق على الوجه، وتغير لون الجلد، بالإضافة إلى تحول لون الشفاه والأطراف إلى الأزرق.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين»، أن مصطلح الذبحة الصدرية يثير القلق لدى الكثيرين، رغم أنها في الحقيقة عرض يدل على مشكلة، وليست مرضًا مستقلًا.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي للذبحة الصدرية هو ضيق أو قصور في الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى ضعف وصول الدم إلى عضلة القلب، وبالتالي ظهور الألم.

كما لفت إلى أن الذبحة الصدرية قد تتخذ أشكالًا متعددة في الإحساس بها، وسُمّيت بهذا الاسم لأنها تشبه الألم القاطع، وقد يختلط شعورها أحيانًا بأعراض الحموضة. لذلك شدد على ضرورة التوجه للطبيب فور الشعور بأي ألم غير طبيعي في الصدر.