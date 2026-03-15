جمال شعبان يوضح علامات تشير لإصابتك بـ تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن ارتفاع الكوليسترول يعد من أكثر المشكلات الصحية التي يشكو منها عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض العلامات الظاهرة على الجسم قد تساعد الطبيب في اكتشاف هذه المشكلة مبكرًا.

أوضح، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين»، أن الطبيب قد يتمكن أحيانًا من ملاحظة مؤشرات على الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول من خلال النظر إلى عين المريض، حيث قد تظهر دائرة بيضاء تحيط بسواد العين، وهي علامة قد تشير إلى وجود مشكلات في الشرايين.

وأضاف أن هناك علامة أخرى قد تظهر في الأذن على شكل خط صغير، لافتًا إلى أن هذه العلامة قد تدفع الطبيب للاشتباه في وجود مشكلات بالشرايين، ومن ثم يطلب من المريض إجراء بعض التحاليل الطبية للتأكد من حالته الصحية.

وأشار أيضًا إلى أن ظهور حبيبات صفراء أسفل الجفن قد يكون من العلامات الدالة على ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، موضحًا أن زيادة الوزن ووجود دهون متراكمة في منطقة البطن من المؤشرات التي قد ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول.