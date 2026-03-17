لو حسيت بذبحة صدرية توجه للطبيب فورًا.. جمال شعبان يوضح الأعراض والخطورة

حذر الدكتور جمال شعبان من مجموعة أعراض تشير إلى الإصابة بـ الذبحة الصدرية، أبرزها الشعور بألم حاد في الصدر يشبه الطعن بالسكاكين، مع ظهور عرق غزير وتغير لون البشرة.

وأضاف أن من العلامات الخطيرة أيضًا تحول لون الشفاه والأطراف إلى الأزرق، وهو ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

الذبحة عرض وليست مرضًا

أوضح جمال شعبان أن الذبحة الصدرية ليست مرضًا بحد ذاتها، بل هي عرض لمشكلة أكبر، غالبًا ما تكون نتيجة ضيق أو قصور في الشريان التاجي المسؤول عن تغذية القلب.

تشابهها مع الحموضة يزيد الخطورة

أشار إلى أن الذبحة قد تُخطئ في التشخيص أحيانًا، لأنها قد تشبه آلام الحموضة أو حرقة المعدة، ما يجعل البعض يتجاهلها، وهو أمر خطير.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

أكد أن أي شعور بألم شديد أو "تقطيع" في الصدر يجب التعامل معه بجدية، والتوجه فورًا للطبيب، لتجنب مضاعفات قد تهدد الحياة.