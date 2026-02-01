مصر تواجه اليمن في ثاني مواجهاتها بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مساء اليوم، ثاني مبارياته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات المقامة حاليًا في دولة الكويت، عندما يلتقي منتخب اليمن، في مواجهة مهمة ضمن منافسات دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وسوريا واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة اليمن بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انطلاقة قوية في افتتاح مشواره بالبطولة، عقب الفوز المستحق على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ الدقائق الأولى.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهة سوريا متقدمًا بنتيجة 35-19، بفضل التنظيم الدفاعي الجيد والفاعلية الهجومية، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق مريح، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام اليمن، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة وحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية مبكرًا، في ظل التقارب النسبي في مستويات المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية.

ويعتمد الجهاز الفني على حالة الانسجام الكبيرة بين عناصر الفريق، والتنفيذ الجيد للجمل التكتيكية، التي ظهرت بوضوح خلال مباراة الافتتاح، إلى جانب الخبرات الدولية التي يمتلكها عدد من اللاعبين.

قائمة منتخب مصر المشاركة

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة كلًا من:

أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار الإداري والدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة البطولة.

وكان منتخب مصر قد أنهى معسكرًا إعداديًا مكثفًا خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى، شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، إلى جانب رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء في مواجهة سوريا.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني، باعتبارها محطة رئيسية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وقياس مستوى الأداء الجماعي، قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في مواصلة المنتخب لعروضه القوية، وتقديم مستويات تليق باسم مصر ومكانتها كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة.