الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد بإنجاز الفراعنة في أمم أفريقيا

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد، عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للرجال 2026، مؤكدًا أن مصر واصلت ترسيخ مكانتها كقوة عظمى ومرشح أول للسيطرة على القارة الأفريقية.

وذكر موقع الاتحاد الدولي، في تقريره، أن منتخب مصر نجح في تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه الواضح واستمراره كأكثر المنتخبات هيمنة على البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن التتويج المصري جاء في نسخة قوية من البطولة، شهدت منافسة شرسة بين كبار القارة، إلا أن الفراعنة فرضوا شخصيتهم في اللحظات الحاسمة، وحسموا اللقب عن جدارة واستحقاق، في تأكيد جديد على قوة منظومة كرة اليد المصرية.

كما لفت الموقع إلى فوز منتخب كاب فيردي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الجزائر، مشيرًا إلى أن أنجولا أنهت البطولة في المركز الخامس، لتحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، إلى جانب المنتخبات التي بلغت الدور نصف النهائي.

واختتم الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد إشادته بالتأكيد على أن ما يقدمه المنتخب المصري يعكس استقرارًا فنيًا وتطورًا مستمرًا، ويعزز من حظوظه في المنافسة القوية على الساحة العالمية خلال الاستحقاقات المقبلة.