منتخب مصر مواليد 2009 يهزم العبور ودياً 2/3 استعداداً للتصفيات الأفريقية

خاص منتخب مصر، مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف، أولى مواجهاته الودية أمام فريق العبور، مواليد 2007 في معسكره الودي، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأحرز أهداف منتخب مصر الثلاثي: سيف كريم ويوسف عثمان وخالد مختار.

الجدير بالذكر، أن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 ستتخلله عدة مواجهات ودية، استعداداً للتصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وحضر المباراة اليوم، وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.