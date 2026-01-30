قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟
أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها
وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات
المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل
فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل
توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام
بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي
دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
رياضة

الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

تسببت ارتباطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تعثر محاولات تقديم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر المقرر إقامته خلال شهر مارس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لخوض وديتين قويتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، في إطار التحضيرات الجادة للمشاركة في كأس العالم 2026.

دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

وجاءت الأزمة بسبب تزامن موعد المعسكر مع مباريات الدور ربع النهائي للأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث حدد كاف إقامة هذه المواجهات خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الجهاز الفني للمنتخب في بدء التجمع مبكرًا، خاصة أن انطلاق المعسكر الرسمي محدد يوم 22 مارس.

تقديم موعد المعسكر 

وكشفت مصادر مطلعة أن الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن كان قد أبدى رغبة واضحة في تقديم موعد المعسكر قبل التاريخ المعلن، من أجل إتاحة مساحة زمنية أكبر للتجمع والعمل الفني، خصوصًا في ظل أهمية المواجهتين الوديتين أمام منتخبين من العيار الثقيل بحجم السعودية وإسبانيا.

ضيق الوقت

ويرى الجهاز الفني أن ضيق الوقت بين انضمام اللاعبين وبداية المباريات الودية قد يؤثر على تنفيذ بعض الجوانب الخططية والتكتيكية، وهو ما دفعهم لمحاولة تقديم موعد المعسكر، إلا أن التزامات الأندية المصرية القارية حالت دون ذلك، في ظل تمسك كاف بمواعيد ربع النهائي دون أي مرونة.

أجندة مارس الدولية

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن برنامج المنتخب خلال أجندة مارس الدولية، حيث تقرر خوض مباراتين وديتين استعدادًا لكأس العالم 2026، الأولى أمام المنتخب السعودي يوم 26 مارس، والثانية أمام المنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

ويعكس هذا البرنامج حرص الجهاز الفني على الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واختبار قدرات اللاعبين أمام منتخبات قوية، في إطار خطة طويلة المدى تستهدف الظهور بشكل مشرف في مونديال 2026، رغم التحديات التنظيمية وضيق فترات التجمع التي يفرضها جدول البطولات القارية والدولية.

