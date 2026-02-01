دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو

أكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سعادته الكبيرة بتتويج منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا 2026، بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الإنجاز يُعد ثمرة عمل وجهد جماعي كبير.

وقال خالد فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه يبارك لمصر وللشعب المصري بالكامل هذا التتويج القاري المستحق، مؤكدًا أن منتخب اليد واصل فرض سيطرته على القارة الأفريقية وتفوقه على جميع المنافسين.

وأضاف رئيس اتحاد اليد أن هناك مشروعًا طموحًا يجري العمل عليه داخل منظومة كرة اليد المصرية، مشددًا على أن نجاح هذا المشروع يتطلب دعم الجميع، سواء من الجماهير أو المؤسسات، موضحًا: «نحلم بتحقيق ميدالية في بطولة عالمية وأخرى أولمبية، لكن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى عمل شاق، وإخلاص، واستمرار في التطوير».

وأشار خالد فتحي إلى أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة بدأت بالفعل، موضحًا أن منتخب مصر يستعد لبطولة كأس العالم من خلال مواجهتين وديتين قويتين أمام منتخب ألمانيا خلال شهر مارس المقبل، في إطار خطة إعداد قوية لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات العالمية.