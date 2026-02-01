قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
علا محمد

أكد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سعادته الكبيرة بتتويج منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا 2026، بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الإنجاز يُعد ثمرة عمل وجهد جماعي كبير.

وقال خالد فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه يبارك لمصر وللشعب المصري بالكامل هذا التتويج القاري المستحق، مؤكدًا أن منتخب اليد واصل فرض سيطرته على القارة الأفريقية وتفوقه على جميع المنافسين.

وأضاف رئيس اتحاد اليد أن هناك مشروعًا طموحًا يجري العمل عليه داخل منظومة كرة اليد المصرية، مشددًا على أن نجاح هذا المشروع يتطلب دعم الجميع، سواء من الجماهير أو المؤسسات، موضحًا: «نحلم بتحقيق ميدالية في بطولة عالمية وأخرى أولمبية، لكن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى عمل شاق، وإخلاص، واستمرار في التطوير».

وأشار خالد فتحي إلى أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة بدأت بالفعل، موضحًا أن منتخب مصر يستعد لبطولة كأس العالم من خلال مواجهتين وديتين قويتين أمام منتخب ألمانيا خلال شهر مارس المقبل، في إطار خطة إعداد قوية لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد تتويج منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2026 المنتخب التونسي الماتش رئيس اتحاد اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

محافظ الغربية

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 31-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026

اليورو

اقتصادات منطقة اليورو تنمو بنهاية 2025 رغم اضطرابات التجارة العالمية

بالصور

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد