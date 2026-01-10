اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره الإيراني، اليوم السبت، في ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية، والتي تستمر حتى 11 يناير الجاري.

تأتي هذه المشاركة في إطار البرنامج الإعدادي المكثف الذي يخوضه المنتخب الوطني، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري، والتي تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة القاري.

مجموعة قوية ومنافسات متوازنة

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية الودية، والتي تضم منتخبي البرتغال وإيران. وافتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب البرتغال، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 31-31، في مباراة شهدت ندية كبيرة وأداءً مميزًا من الجانبين. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة تحديد المراكز عقب انتهاء مواجهات دور المجموعات، بهدف الاحتكاك القوي واكتساب مزيد من الخبرات الدولية.

أهمية البطولة في مرحلة الإعداد

تحظى بطولة إسبانيا الدولية بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث تمنح اللاعبين فرصة مثالية لرفع الجاهزية البدنية والفنية، وتجربة بعض الخطط والتكتيكات المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى العناصر الدولية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية ببطولة أمم أفريقيا، التي يسعى خلالها المنتخب للمنافسة بقوة على اللقب.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

شهدت قائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر إسبانيا تواجد عدد كبير من العناصر المميزة، وجاءت على النحو التالي: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، أكرم يسري، محمد عماد أوكا، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صالح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جدو، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من هذه الوديات، للوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق البطولة الأفريقية



