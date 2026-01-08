قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية ..اليوم

منتخب مصر الأول
عبدالله هشام

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باسكوال، نظيره منتخب البرتغال اليوم ضمن منافسات بطولة إسبانيا الودية التي يخوضها المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا في رواندا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة اليد في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة 6 منتخبات عالمية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم مصر والبرتغال وإيران وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في البطولة في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويأتي هذا المعسكر كجزء من المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد الذي يسعى لتجهيز الفراعنة بأفضل صورة ممكنة للدفاع عن لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

من المقرر أن يعود المنتخب مباشرة من المعسكر الأوروبي إلى مصر، ومنها يتوجه مباشرة إلى رواندا لخوض المنافسات، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق الإنجاز القاري والمحافظة على هيمنة الفراعنة في كرة اليد.

ويأتي المعسكر الإسباني ضمن جهود اتحاد كرة اليد المصري برئاسة خالد فتحي، الذي يسعى لتجهيز المنتخب على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة ..

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته على النحو التالي:
    •    مصر × الجابون يوم 21 يناير
    •    مصر × أنجولا يوم 22 يناير
    •    مصر × أوغندا يوم 24 يناير

وشهد المعسكر تواجد جميع العناصر الأساسية للمنتخب إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، في مقدمتهم:

حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد
الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان
الجناح الأيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا
الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا
الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»
الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح
صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع ..

فيما حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على زيارة الفريق قبل سفره إلى إسبانيا، مشددًا على دعمه الكامل للفراعنة في رحلتهم القارية.

