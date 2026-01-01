بعثة منتخب اليد تغادر الي اسبانيا استعداداً لأمم افريقيا

غادرت بعثة منتخب كرة اليد إلي إسبانيا للدخول في معسكر مغلق حتي 8 يناير الجاري والمشاركة في بطولة إسبانيا الودية الدولية من 8 إلي 11 من نفس الشهر الحالي استعدادا لخوض بطولة كاس الامم الافريقية المحدد لها الفترة من 21 و حتي 31 يناير القادم برواندا .

و يخوض منتخب كرة اليد مواجهات الدورة الودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال و ايران ، حيث يلتقي الاول يوم 8 ويوم 10 مع إيران و يوم 11 مباراة تحديد المراكز .ضمت قائمة اللاعبين كلا من، محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ويحيى خالد ومهاب عبد الحق ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا وأكرم يسرى ومحمد عماد أوكا وعلى زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صالح وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبد العزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.

وأُجريت الفحوصات الطبية داخل صالة الدكتور حسن مصطفى، ضمن برنامج الإعداد الطبي والفني للمنتخب الوطني، استعدادًا لسفره إلى إسبانيا، في تأكيد على حرص وزارة الشباب والرياضة على تكامل الجوانب الطبية والفنية، ودعم المنتخبات القومية للوصول إلى أفضل مستويات الأداء والتمثيل المشرف لمصر دوليًا.