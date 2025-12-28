اتحاد كرة اليد يعقد عمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي

يعقد اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اليوم، الأحد، اجتماع الجمعية العمومية الخاصة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي وفقا لقانون الرياضة.

وعقدت يوم 4 ديسمبر الجاري الجمعية العمومية العادية لإتحاد كرة اليد، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي وعدد من البنود الخاصة بجدول أعمال العمومية.

اكتملت عمومية اتحاد اليد في الجلسة الثانية بحضور 29 نادي في ظل عدم اكتمالها في الاجتماع الاول الذع عقد الثانية ظهرا بسبب حضور 22 من أصل 70.

وشهدت العمومية التصديق علي الميزانية والحساب الختامي جميع بنود جدول الأعمال بمقر اللجنة الأولمبية بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي.

وكشف خالد فتحي رئيس اتحاد كدة اليد مؤخرا عن إختيار محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة لتولي مهام القائم بأعمال أمين الصندوق خلفا للراحل نبيل خشبة الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.