دوري سيدات كرة اليد.. سبورتنج ضد الأهلي والزمالك مع البنك اليوم

تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بدوري العمومي لسيدات كرة اليد للموسم المحلي 2025-2026.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلي والزمالك مع البنك الأهلي والجزيرة مع سموحة و6 أكتوبر مع الشمس.

واصل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي وصافة ترتيب دوري العمومي لليد برصيد 12 نقطة بعدما فاز على نظيره الزمالك، بنتيجة 35-31 فى إطار الجولة الخامسة بدورى العمومى للموسم المحلى 2025- 2026 على صالة الأهلى.

تتبقى لفريق الأهلي مباراة مؤجلة، بينما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الشمس على صدارة الترتيب.