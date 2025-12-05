الأهلي يواجه الزمالك في قمة كرة اليد اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصراً وتقام على صالة هليوبوليس بالشروق، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على اللقب بطولة الدوري.

ويعقد الأسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

‎وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

كان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على هليوبوليس في المباراة السابقة، بنتيجة 36-25 ضمن منافسات بطولة الدوري.