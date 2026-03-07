الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بوجود أصوات انفجارات قوية في خليج حيفا و صافرات إنذار تدوي في حيفا جراء رشقة صاروخية من حزب الله هي الأكبر منذ تجدد الحرب على لبنان.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت مساء السبت بمنطقة خليج حيفا في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال الإعلام العبري إن أكثر من 40 صاروخا أطلق من لبنان على حيفا في أعنف قصف من الحزب منذ بدء الحرب.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام بإطلاق دفعة ثالثة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

كما أكد حزب الله أنه استهدف مدينة نهاريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيان استهداف مصفاة حيفا وشركة للصناعات العسكرية في شمال شرق المدينة بسرب من المسيرات الانقضاضية ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهداف موقع بلاط وقاعدة دادو شمال إسرائيل.

وفي المقابل، شن الجيش الإسرائيلي مساء السبت غارات وأطلق قذائف مدفعية على مناطق في جنوب لبنان.

و أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 مارس وحتى ظهر السبت 7 مارس ارتفعت إلى 294 قتيلا و1023 جريحا.