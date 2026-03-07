أنغام تدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية.. مرت عليك محن كتير وأنت قوي

وجهت الفنانة أنغام رسالة دعم للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة.

انغام

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على فيسبوك:"حبيبي وأخي وأستاذي وصديقي الغالي جدًا على قلبي وقلوب محبينك، مرت عليك محن كبيرة وكنت دايمًا قوي وكبير وعظيم. ربنا يقويك ويشفيك ويعافيك، ربنا قادر على كل شيء.. يارب أنت الشافي اشفي عبدك هاني شاكر شفاء تام وعاجل يا شافي بحق اسمك الشافي يارب".

وكان تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية قوية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.