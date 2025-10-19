قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. وزير الرياضة يكرم بطلات أفريقيا.. ويحفز منتخب 2008 قبل السفر للمونديال

وزير الرياضة
وزير الرياضة
محمد سمير

 يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم  الاثنين  منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2008 باستاد القاهرة ، وذلك لتحفيزهم قبل سفرهم إلى المغرب الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد.

يأتي اللقاء في ظل حرص الوزير على تقديم الدعم المعنوي للمنتخب قبل انطلاق مشواره العالمي، والتأكيد على ثقة الدولة المصرية في قدرات لاعبيها وجهازهم الفني لتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية..

وخلال اللقاء، يقوم الوزير بتكريم منتخب الشابات لكرة اليد بعد تتويجهن مؤخراً بلقب بطولة أفريقيا، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققنه والمستوى المشرف الذي قدمنه خلال مشوار البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الكابتن خالد فتحي وعدد من قيادات الوزارة، في أجواء احتفالية تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتكريم أبطالها ودعمهم قبل المنافسات العالمية المقبلة ..

ومن جانبه اشاد الكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد اليد بدعم الوزير المتواصل ، وقال سعيد باللقاء التحفيزي للوزير مع منتخب ٢٠٠٨ وهي إشارة للاهتمام الكبير والمعتاد من الوزير ، ومتأكد انه سيكون له تاثير كبير علي معنويات لاعبينا ، وايضاً فخور بتكريم البنات بطلات  افريقيا وباذن الله نواصل العمل الجاد ونحقق نجاحات جديدة لكرة اليد المصرية

أشرف صبحي ناشئي كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد منتخب الشابات لكرة اليد بطولة أفريقيا خالد فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

المغرب يرفض مواجهة منتخب الأرجنتين وديا.. لهذا السبب!!

بيراميدز

الدرديري: بيراميدز لم يأخذ مكان الزمالك

بيراميدز

أمير هشام يعلق على فوز بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي.. شاهد

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد