اليوم.. وزير الرياضة يكرم بطلات أفريقيا.. ويحفز منتخب 2008 قبل السفر للمونديال

يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الاثنين منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2008 باستاد القاهرة ، وذلك لتحفيزهم قبل سفرهم إلى المغرب الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد.

يأتي اللقاء في ظل حرص الوزير على تقديم الدعم المعنوي للمنتخب قبل انطلاق مشواره العالمي، والتأكيد على ثقة الدولة المصرية في قدرات لاعبيها وجهازهم الفني لتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية..

وخلال اللقاء، يقوم الوزير بتكريم منتخب الشابات لكرة اليد بعد تتويجهن مؤخراً بلقب بطولة أفريقيا، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققنه والمستوى المشرف الذي قدمنه خلال مشوار البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الكابتن خالد فتحي وعدد من قيادات الوزارة، في أجواء احتفالية تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتكريم أبطالها ودعمهم قبل المنافسات العالمية المقبلة ..

ومن جانبه اشاد الكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد اليد بدعم الوزير المتواصل ، وقال سعيد باللقاء التحفيزي للوزير مع منتخب ٢٠٠٨ وهي إشارة للاهتمام الكبير والمعتاد من الوزير ، ومتأكد انه سيكون له تاثير كبير علي معنويات لاعبينا ، وايضاً فخور بتكريم البنات بطلات افريقيا وباذن الله نواصل العمل الجاد ونحقق نجاحات جديدة لكرة اليد المصرية