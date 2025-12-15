واتساب يحدث ثورة في التواصل الفوري بإطلاق تحديث "الحقبة الجديدة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "ميتا" رسمياً، عبر بيان منشور على مدونتها التقنية اليوم الاثنين، عن إطلاق أضخم تحديث في تاريخ تطبيق التراسل الفوري "واتساب" تحت اسم "تحديث الحقبة الجديدة" (New Era Update)، والذي يدمج لأول مرة قدرات متقدمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الواقع المختلط داخل منصة المراسلة، واصفة إياه بالخطوة التي ستعيد تعريف مفهوم التواصل الرقمي.

كسر حواجز اللغة: الترجمة العصبية الفورية

وأوضحت الشركة في تفاصيل البيان أن الميزة الأبرز في هذا التحديث هي نظام "Neural Connect"، وهو نظام ترجمة فوري يعتمد على شبكات عصبية متقدمة، يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مع ترجمة آنية ثنائية الاتجاه لأكثر من 120 لغة وبلهجات محلية دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن النظام لا يكتفي بترجمة الكلمات، بل يحاكي نبرة صوت المتحدث الأصلي باللغة المستهدفة، مما يزيل أي عوائق لغوية في الاتصالات الدولية وقطاع الأعمال.

الواقع المعزز يدخل غرف الدردشة

وقدم التحديث أيضاً نقلة نوعية في تبادل المحتوى البصري عبر خاصية "Holo-Messages" (الرسائل التجسيمية).

وبحسب ما ورد في الإعلان الرسمي، تمكن هذه الخاصية المستخدمين من إرسال رسائل تفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D) تعتمد على الواقع المعزز (AR)، حيث يمكن للمستقبل إسقاط الرسالة في بيئته الواقعية عبر كاميرا الهاتف أو نظارات الواقع المختلط والتفاعل معها باللمس، وهي ميزة تستهدف تعزيز التجارب التعليمية والتسويقية عبر التطبيق.

أمان المستقبل: تشفير مقاوم للحوسبة الكمومية

وعززت "واتساب" في تحديثها الجديد البنية التحتية الأمنية للتطبيق بشكل استباقي، معلنة عن ترقية بروتوكول التشفير "من طرف إلى طرف" ليصبح مقاوماً لتهديدات الحوسبة الكمومية المستقبلية (Quantum-Resistant Encryption).

وأكدت إدارة التطبيق أن هذه الخطوة تأتي لضمان سرية بيانات المستخدمين لسنوات قادمة ضد أي تطور في قدرات فك التشفير.

التوافر وموعد الوصول

وأكدت "ميتا" في ختام بيانها الصحفي أن طرح التحديث الجديد بدأ بالفعل على خوادم الشركة اليوم، وسيصل تدريجياً للمستخدمين على أنظمة تشغيل iOS 19 وأندرويد 16 والأحدث، ومن المتوقع أن يكتمل وصول المزايا الجديدة لكافة قاعدة المستخدمين العالمية التي تجاوزت 3.5 مليار مستخدم بحلول نهاية الشهر الجاري.