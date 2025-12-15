قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يحدث ثورة في التواصل الفوري بإطلاق تحديث "الحقبة الجديدة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

واتساب
واتساب
احمد الشريف

كشفت شركة "ميتا" رسمياً، عبر بيان منشور على مدونتها التقنية اليوم الاثنين، عن إطلاق أضخم تحديث في تاريخ تطبيق التراسل الفوري "واتساب" تحت اسم "تحديث الحقبة الجديدة" (New Era Update)، والذي يدمج لأول مرة قدرات متقدمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الواقع المختلط داخل منصة المراسلة، واصفة إياه بالخطوة التي ستعيد تعريف مفهوم التواصل الرقمي.

كسر حواجز اللغة: الترجمة العصبية الفورية

وأوضحت الشركة في تفاصيل البيان أن الميزة الأبرز في هذا التحديث هي نظام "Neural Connect"، وهو نظام ترجمة فوري يعتمد على شبكات عصبية متقدمة، يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مع ترجمة آنية ثنائية الاتجاه لأكثر من 120 لغة وبلهجات محلية دقيقة. 

وأشار المصدر إلى أن النظام لا يكتفي بترجمة الكلمات، بل يحاكي نبرة صوت المتحدث الأصلي باللغة المستهدفة، مما يزيل أي عوائق لغوية في الاتصالات الدولية وقطاع الأعمال.

الواقع المعزز يدخل غرف الدردشة

وقدم التحديث أيضاً نقلة نوعية في تبادل المحتوى البصري عبر خاصية "Holo-Messages" (الرسائل التجسيمية). 

وبحسب ما ورد في الإعلان الرسمي، تمكن هذه الخاصية المستخدمين من إرسال رسائل تفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D) تعتمد على الواقع المعزز (AR)، حيث يمكن للمستقبل إسقاط الرسالة في بيئته الواقعية عبر كاميرا الهاتف أو نظارات الواقع المختلط والتفاعل معها باللمس، وهي ميزة تستهدف تعزيز التجارب التعليمية والتسويقية عبر التطبيق.

أمان المستقبل: تشفير مقاوم للحوسبة الكمومية

وعززت "واتساب" في تحديثها الجديد البنية التحتية الأمنية للتطبيق بشكل استباقي، معلنة عن ترقية بروتوكول التشفير "من طرف إلى طرف" ليصبح مقاوماً لتهديدات الحوسبة الكمومية المستقبلية (Quantum-Resistant Encryption). 

وأكدت إدارة التطبيق أن هذه الخطوة تأتي لضمان سرية بيانات المستخدمين لسنوات قادمة ضد أي تطور في قدرات فك التشفير.

التوافر وموعد الوصول

وأكدت "ميتا" في ختام بيانها الصحفي أن طرح التحديث الجديد بدأ بالفعل على خوادم الشركة اليوم، وسيصل تدريجياً للمستخدمين على أنظمة تشغيل iOS 19 وأندرويد 16 والأحدث، ومن المتوقع أن يكتمل وصول المزايا الجديدة لكافة قاعدة المستخدمين العالمية التي تجاوزت 3.5 مليار مستخدم بحلول نهاية الشهر الجاري.

واتساب ميتا Neural Connect

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

بوستر فيلم سفاح التجمع

إنتهاء تصوير فيلم "سفاح التجمع" وطرحه فى 2026

بوستر حفل كارمن سليمان

كارمن سليمان تحيي حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد