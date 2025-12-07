خليك زي المحترفين.. 7 ميزات في واتساب لازم تستخدمها دلوقتي

رغم أن تطبيق "واتساب" WhatsApp، يعتبر الخيار الرئيسي لتبادل الرسائل في الكثير من البلدان، إلا أن هناك العديد من الخصائص المدمجة في التطبيق التي يجهلها كثيرون، رغم استخدامها اليومي.

ورغم دعم آبل لخاصية RCS في رسائل الآيفون، لا يزال "واتساب" يحتفظ بمكانته، لا سيما بفضل ميزاته المتجددة التي تقدمها شركة ميتا باستمرار، إليك بعض من أبرز الخصائص المخفية في "واتساب" التي قد تكون مفيدة لك:

1. استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف:

للأشخاص الذين يستخدمون أرقام متعددة، مثل الرقم الشخصي والرقم المهني، كان الأمر سابقا يتطلب تطبيقات موازية أو استخدام تطبيقات مثل "واتساب للأعمال".

لكن "واتساب" أصبح يدعم هذه الميزة بشكل مباشر على جميع الأجهزة، على "أندرويد"، يمكنك إضافة حساب جديد من خلال إعدادات التطبيق، أما على "آيفون"، فالميزة قيد الاختبار ومن المتوقع أن تصبح متاحة قريبا.

2. ترجمة رسائل واتساب فورا:

أضاف "واتساب" مؤخرا ميزة الترجمة المدمجة داخل التطبيق، التي تتيح لك ترجمة الرسائل من أي لغة إلى أخرى بكل سهولة، يمكنك الضغط على الرسالة لمدة طويلة، ثم اختيار "ترجمة" من قائمة الخيارات، كما يمكنك تفعيل الترجمة التلقائية لجميع الرسائل في محادثة معينة لتكون مترجمة تلقائيا عند تلقيها.

3. تلخيص المحادثات الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إذا كنت غائبا عن محادثة نشطة ووجدت الكثير من الرسائل غير المقروءة، فإن ميزة "تلخيص الرسائل" باستخدام الذكاء الاصطناعي ستحل لك المشكلة، يقوم "واتساب" بتلخيص الرسائل غير المقروءة بسرعة باستخدام تقنية "الخصوصية المعالجة" ليتم تلخيصها دون أن يتمكن التطبيق من قراءة محتوى الرسائل.

4. إرسال واستقبال الصور بجودة عالية افتراضيا:

قد يعاني الكثيرون من تقليل جودة الصور عند إرسالها عبر تطبيقات المراسلة، لكن "واتساب" يتيح لك الآن إرسال الصور بجودة عالية من خلال التوجه إلى الإعدادات واختيار "جودة رفع الوسائط" وتحديد “الجودة العالية”، وبعد تفعيل هذا الخيار، ستتمكن دائما من إرسال الصور والفيديوهات بأعلى جودة.

5. حماية حسابك ونسخ الدردشة باستخدام "Passkey":

في حالة سرقة هاتفك أو فقدانه، يمكنك الآن حماية حسابك على "واتساب" باستخدام المصادقة البيومترية عبر خاصية “Passkey”، تضمن هذه الميزة أن الشخص الوحيد الذي يمكنه إعداد "واتساب" على جهاز جديد هو أنت، بالإضافة إلى حماية النسخ الاحتياطية المشفرة.

6. تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص:

أضاف "واتساب" ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، بحيث يمكنك قراءة محتوى الرسالة الصوتية دون الحاجة للاستماع إليها، يمكنك تفعيل هذه الميزة عبر الإعدادات واختيار “نسخ الرسائل الصوتية”، بعد تفعيلها، ستحصل على نصوص مترجمة من الرسائل الصوتية التي تتلقاها.

7. قفل المحادثات لحماية الخصوصية:

إذا كنت تريد إخفاء محادثة معينة دون قفل التطبيق بأكمله، يمكنك استخدام ميزة قفل المحادثات في “واتساب”، من خلال هذه الميزة، يمكنك وضع كلمة سر أو استخدام المصادقة البيومترية للوصول إلى المحادثات المغلقة فقط، مع الحفاظ على بقية المحادثات مفتوحة.