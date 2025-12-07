قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على قوارب المخدرات ويقتل 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خليك زي المحترفين.. 7 ميزات في واتساب لازم تستخدمها دلوقتي

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

رغم أن تطبيق "واتساب" WhatsApp، يعتبر الخيار الرئيسي لتبادل الرسائل في الكثير من البلدان، إلا أن هناك العديد من الخصائص المدمجة في التطبيق التي يجهلها كثيرون، رغم استخدامها اليومي. 

ورغم دعم آبل لخاصية RCS في رسائل الآيفون، لا يزال "واتساب" يحتفظ بمكانته، لا سيما بفضل ميزاته المتجددة التي تقدمها شركة ميتا باستمرار، إليك بعض من أبرز الخصائص المخفية في "واتساب" التي قد تكون مفيدة لك:

1. استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف:

للأشخاص الذين يستخدمون أرقام متعددة، مثل الرقم الشخصي والرقم المهني، كان الأمر سابقا يتطلب تطبيقات موازية أو استخدام تطبيقات مثل "واتساب للأعمال". 

لكن "واتساب" أصبح يدعم هذه الميزة بشكل مباشر على جميع الأجهزة، على "أندرويد"، يمكنك إضافة حساب جديد من خلال إعدادات التطبيق، أما على "آيفون"، فالميزة قيد الاختبار ومن المتوقع أن تصبح متاحة قريبا.

استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف

2. ترجمة رسائل واتساب فورا:

أضاف "واتساب" مؤخرا ميزة الترجمة المدمجة داخل التطبيق، التي تتيح لك ترجمة الرسائل من أي لغة إلى أخرى بكل سهولة، يمكنك الضغط على الرسالة لمدة طويلة، ثم اختيار "ترجمة" من قائمة الخيارات، كما يمكنك تفعيل الترجمة التلقائية لجميع الرسائل في محادثة معينة لتكون مترجمة تلقائيا عند تلقيها.

ترجمة رسائل واتساب فورا

3. تلخيص المحادثات الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إذا كنت غائبا عن محادثة نشطة ووجدت الكثير من الرسائل غير المقروءة، فإن ميزة "تلخيص الرسائل" باستخدام الذكاء الاصطناعي ستحل لك المشكلة، يقوم "واتساب" بتلخيص الرسائل غير المقروءة بسرعة باستخدام تقنية "الخصوصية المعالجة" ليتم تلخيصها دون أن يتمكن التطبيق من قراءة محتوى الرسائل.

A GIF showing how Private Summaries work on WhatsApp
تلخيص المحادثات الطويلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

4. إرسال واستقبال الصور بجودة عالية افتراضيا:

قد يعاني الكثيرون من تقليل جودة الصور عند إرسالها عبر تطبيقات المراسلة، لكن "واتساب" يتيح لك الآن إرسال الصور بجودة عالية من خلال التوجه إلى الإعدادات واختيار "جودة رفع الوسائط" وتحديد “الجودة العالية”، وبعد تفعيل هذا الخيار، ستتمكن دائما من إرسال الصور والفيديوهات بأعلى جودة.

إرسال واستقبال الصور بجودة عالية افتراضيا

5. حماية حسابك ونسخ الدردشة باستخدام "Passkey":

في حالة سرقة هاتفك أو فقدانه، يمكنك الآن حماية حسابك على "واتساب" باستخدام المصادقة البيومترية عبر خاصية “Passkey”، تضمن هذه الميزة أن الشخص الوحيد الذي يمكنه إعداد "واتساب" على جهاز جديد هو أنت، بالإضافة إلى حماية النسخ الاحتياطية المشفرة.

حماية حسابك ونسخ الدردشة باستخدام "Passkey"

6. تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص:

أضاف "واتساب" ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، بحيث يمكنك قراءة محتوى الرسالة الصوتية دون الحاجة للاستماع إليها، يمكنك تفعيل هذه الميزة عبر الإعدادات واختيار “نسخ الرسائل الصوتية”، بعد تفعيلها، ستحصل على نصوص مترجمة من الرسائل الصوتية التي تتلقاها.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

7. قفل المحادثات لحماية الخصوصية:

إذا كنت تريد إخفاء محادثة معينة دون قفل التطبيق بأكمله، يمكنك استخدام ميزة قفل المحادثات في “واتساب”، من خلال هذه الميزة، يمكنك وضع كلمة سر أو استخدام المصادقة البيومترية للوصول إلى المحادثات المغلقة فقط، مع الحفاظ على بقية المحادثات مفتوحة.

قفل المحادثات لحماية الخصوصية
واتساب WhatsApp features ترجمة رسائل واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

اليوسفي

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

النوم

تسبب الخرف.. طبيب أعصاب يحذر من عادة ليلية شائعة وخطيرة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد