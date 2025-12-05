تحديث واتساب الجديد يثير ضجة.. رسالة تسجل تلقائيا عند تجاهل مكالمتك

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية مباشرة عندما لا يجيب الطرف الآخر على المكالمة، في خطوة تشبه إلى حد كبير ميزة البريد الصوتي على هواتف آيفون.

وبحسب ما ذكره موقع “hindustantimes”، تضيف ميزة واتساب الجديدة زر “تسجيل رسالة صوتية” داخل شاشة المكالمة نفسها، ما يلغي الحاجة لإنهاء المكالمة والانتقال إلى نافذة الدردشة لإرسال مقطع صوتي يدويا.

الميزة متاحة حاليا على أجهزة iOS فقط، بينما لم تكشف واتساب بعد عن موعد وصولها إلى مستخدمي أندرويد.

رسائل صوتية وفيديو عند عدم الرد

عند عدم الرد على المكالمة الصوتية، سيتمكن المتصل من تسجيل رسالة قصيرة ترسل فورا للطرف الآخر، وتظهر بجانب إشعار المكالمة الفائتة، مما يساعد على توضيح سبب الاتصال دون انتظار رسالة لاحقة.

وبحسب موقع WABetaInfo، تعمل واتساب أيضا على إتاحة ميزة مشابهة لمكالمات الفيديو، بحيث يستطيع المتصل ترك رسالة فيديو قصيرة إذا لم يتم الرد.

إعادة تصميم شاملة لواجهة المكالمات

يأتي هذا التحديث ضمن إعادة تنظيم واسعة لواجهة المكالمات في واتساب، حيث تعمل الشركة على دمج أدوات المكالمات الصوتية والمرئية داخل مركز موحد للمكالمات لجعل البدء بالمكالمات وإدارتها وجدولتها أكثر سهولة.

ويضع المركز الجديد أربع أدوات رئيسية في الأعلى:

- زر الاتصال Call لبدء مكالمات فردية أو جماعية تصل إلى 31 مشاركا.

- زر الجدولة Scheduling لتحديد موعد مكالمة مستقبلية.

- زر لوحة مفاتيح الاتصال Keypad للاتصال بأرقام غير مسجلة داخل واتساب.

- قسم المفضلة Favorites للوصول السريع لجهات الاتصال الأكثر تكرارا.

واتساب أكدت أن التحديث سيتم طرحه تدريجيا، وقد لا يصل لجميع المستخدمين في الوقت نفسه.

الهند تدرس فرض ربط التطبيقات ببطاقة SIM

وفي سياق آخر، تستعد الهند لاعتماد قانون يلزم تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتيليجرام وسيغنال بأن تبقى مرتبطة ببطاقة SIM نشطة على الجهاز، في محاولة لتعزيز الأمان الرقمي والحد من الاحتيال واسع النطاق.



القرار أثار جدلا واسعا، إذ تدعم شركات الاتصالات الخطوة، بينما حذرت منصات رقمية ضمن منتدى Broadband India من تأثيرها وطالبت بمراجعة آلية التطبيق.