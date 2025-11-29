قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

روسيا تهدد بحظر واتساب.. هل يختفي تطبيق المراسلة من هواتف الملايين؟

حظر خدمة واتساب
حظر خدمة واتساب
شيماء عبد المنعم

حذرت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكومنادزور"، من أنها ستقوم بحظر خدمة واتساب بشكل كامل إذا لم تمتثل لطلبات القوانين المحلية، وفقا لما أفادت به وكالات الأنباء.

وتأتي هذه التحذيرات عقب القيود التي فرضت في شهر أغسطس الماضي على بعض المكالمات عبر واتساب وتيليجرام، حيث اتهمت السلطات الروسية المنصات المملوكة لجهات أجنبية، بما في ذلك شركة "ميتا"، بعدم التعاون في تقديم المعلومات المطلوبة لمكافحة قضايا الاحتيال والإرهاب.

روسيا تفرض قيودا جديدة على "واتساب" وتهدد بالحظر الكامل
 

أعادت "روسكومنادزور" تكرار اتهامها يوم الجمعة، مشيرة إلى أن واتساب لم تلتزم بالمتطلبات الروسية الرامية إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وقالت الوكالة: "إذا استمر تطبيق واتساب في عدم الامتثال لمتطلبات التشريعات الروسية، فسيتم حظره بشكل كامل"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس".

من جانبها، اتهمت شركة واتساب موسكو بمحاولة حظر ملايين الروس من الوصول إلى خدمات الاتصال الآمن.

في الوقت ذاته، تدفع السلطات الروسية نحو تطبيق منافس مدعوم من الدولة يدعى "ماكس"، والذي يزعم النقاد أنه قد يستخدم لتعقب المستخدمين، لكن وسائل الإعلام الحكومية نفت تلك الاتهامات واعتبرتها غير صحيحة.

روسيا تفرض قيودا جديدة على "واتساب" وتهدد بالحظر الكامل

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشدد قبضتها على الإنترنت بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، حيث تم تنفيذ عمليات إغلاق للإنترنت في العديد من المناطق الروسية، ويزعم أن الهدف من ذلك هو منع الهجمات بالطائرات بدون طيار القادمة من أوكرانيا.

وقد أدت هذه الإغلاقات إلى تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية، مثل تعطل بطاقات الائتمان في وسائل النقل العامة، وقطع الاتصال في أجهزة الصراف الآلي، كما أفاد آباء أطفال مصابين بالسكري بعدم تمكنهم من مراقبة مستويات السكر في الدم أثناء فترات الانقطاع.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت مجموعة "نا سفيازي" الناشطة في مراقبة انقطاعات الإنترنت بأن 57 منطقة روسية كانت تواجه، في المتوسط، اضطرابات يومية في خدمة الهواتف المحمولة.

وفي تعليق له، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذه الإغلاقات "مبررة تماما وضرورية".

لكن المحللة كاتيرينا ستيفانينكو من "معهد دراسة الحرب" في واشنطن قالت إن هذه الإجراءات لم تكن فعالة في الحد من شدة الهجمات بالطائرات بدون طيار من أوكرانيا، مشيرة إلى "العدد الكبير من الضربات التي شهدتها مصافي النفط الروسية في الأشهر الأخيرة".

وخلال فترات انقطاع الاتصال، تتوافر فقط بعض المواقع الإلكترونية والخدمات الروسية المعتمدة من الحكومة والمصنفة ضمن "القوائم البيضاء" في العديد من المناطق.

واتساب روسكومنادزور حظر واتساب في روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الأهلي

أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

مكالمة سرية بين ترامب ومادورو تكشف مفاجأة في سياسة واشنطن تجاه فنزويلا

السفير الأمريكي في لبنان

سفير واشنطن ببيروت: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم

ناقلة النفط

تركيا: ناقلة النفط التي تعرضت لانفجار في البحر الأسود ضربت مجددا بمسيرة

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد