وداعا كوبيلوت على واتساب.. ما السبب وراء القرار المفاجئ من مايكروسوفت؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة مايكروسوفت أن روبوت الدردشة "كوبيلوت" سيتوقف عن العمل على تطبيق واتساب اعتبارا من 15 يناير 2026.

وقالت الشركة في بيان لها إن الخدمة قد ساعدت ملايين المستخدمين على التواصل مع مساعدهم الذكي في بيئة مألوفة، إلا أن التوقف جاء بسبب تحديثات جديدة في سياسات منصة واتساب التابعة لـ ميتا.

مايكروسوفت تعلن عن إيقاف خدمة "كوبيلوت" على واتساب بسبب تحديثات سياسة ميتا

وقالت مايكروسوفت في إعلانها: "منذ إطلاقه في أواخر 2024، ساعد كوبيلوت على واتساب ملايين الأشخاص في التواصل مع رفيقهم الذكي في بيئة يومية ومألوفة. نحن فخورون جدا بالتأثير الذي أحدثه. لكن اعتبارا من 15 يناير 2026، لن يكون كوبيلوت متاحا على واتساب".

وتابعت الشركة: “يأتي هذا التغيير نتيجة لتحديثات في سياسات منصة واتساب، التي ستزيل جميع روبوتات الدردشة المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة LLM من المنصة اعتبارا من 15 يناير. وبالتالي، سيتم إيقاف خدمة كوبيلوت على واتساب. نحن نعمل لضمان انتقال سلس للمستخدمين وتمكينهم من مواصلة استخدام كوبيلوت على الأجهزة المحمولة، الويب، وأجهزة الكمبيوتر”.

وأوضحت مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين مواصلة استخدام كوبيلوت على منصات أخرى، مثل الويب، وأجهزة وسندوز، وتطبيقات iOS وأندرويد، ولن تتأثر هذه النسخ بالتغيير.

فيما يخص مستخدمي واتساب، نصحت مايكروسوفت بتصدير سجلات المحادثات باستخدام أدوات واتساب المدمجة قبل 15 يناير 2026، حيث سيقطع الوصول إلى المحادثات بعد هذا التاريخ ولن يمكن نقلها إلى تطبيق كوبيلوت أو الموقع الإلكتروني.

ميتا تعدل سياسة الاستخدام في واتساب لحظر منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، قامت شركة ميتا بتعديل سياسة الاستخدام على تطبيق واتساب، محظرة بذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات المنافسة.

وسيتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من 15 يناير 2026، في محاولة من ميتا لدفع المستخدمين إلى اعتماد روبوت "ميتا إيه آي" داخل تطبيقاتها المختلفة، بعد أن أدمجت هذه التقنية في منتجاتها مثل إنستجرام وفيسبوك وواتساب في العام الماضي.

على الرغم من إدخال ميتا لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الخدمات المنافسة مثل "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، و"بيربلكسيتي إيه آي"، و"كوبيلوت" من مايكروسوفت قد تصدرت في عدد المستخدمين على واتساب.

وفي إطار سعيها لتغيير هذا الواقع، قامت ميتا بتعديل سياساتها بشكل غير معلن، بحيث تمنع استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة للجهات المنافسة على منصتها.