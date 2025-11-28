قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
وداعا كوبيلوت على واتساب.. ما السبب وراء القرار المفاجئ من مايكروسوفت؟

كوبيلوت على واتساب
كوبيلوت على واتساب

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة مايكروسوفت أن روبوت الدردشة "كوبيلوت" سيتوقف عن العمل على تطبيق واتساب اعتبارا من 15 يناير 2026. 

وقالت الشركة في بيان لها إن الخدمة قد ساعدت ملايين المستخدمين على التواصل مع مساعدهم الذكي في بيئة مألوفة، إلا أن التوقف جاء بسبب تحديثات جديدة في سياسات منصة واتساب التابعة لـ ميتا.

مايكروسوفت تعلن عن إيقاف خدمة "كوبيلوت" على واتساب بسبب تحديثات سياسة ميتا

وقالت مايكروسوفت في إعلانها: "منذ إطلاقه في أواخر 2024، ساعد كوبيلوت على واتساب ملايين الأشخاص في التواصل مع رفيقهم الذكي في بيئة يومية ومألوفة. نحن فخورون جدا بالتأثير الذي أحدثه. لكن اعتبارا من 15 يناير 2026، لن يكون كوبيلوت متاحا على واتساب".

وتابعت الشركة: “يأتي هذا التغيير نتيجة لتحديثات في سياسات منصة واتساب، التي ستزيل جميع روبوتات الدردشة المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة LLM من المنصة اعتبارا من 15 يناير. وبالتالي، سيتم إيقاف خدمة كوبيلوت على واتساب. نحن نعمل لضمان انتقال سلس للمستخدمين وتمكينهم من مواصلة استخدام كوبيلوت على الأجهزة المحمولة، الويب، وأجهزة الكمبيوتر”.

وأوضحت مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين مواصلة استخدام كوبيلوت على منصات أخرى، مثل الويب، وأجهزة وسندوز، وتطبيقات iOS وأندرويد، ولن تتأثر هذه النسخ بالتغيير.

فيما يخص مستخدمي واتساب، نصحت مايكروسوفت بتصدير سجلات المحادثات باستخدام أدوات واتساب المدمجة قبل 15 يناير 2026، حيث سيقطع الوصول إلى المحادثات بعد هذا التاريخ ولن يمكن نقلها إلى تطبيق كوبيلوت أو الموقع الإلكتروني.

مايكروسوفت تعلن عن إيقاف خدمة "كوبيلوت" على واتساب بسبب تحديثات سياسة ميتا

ميتا تعدل سياسة الاستخدام في واتساب لحظر منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، قامت شركة ميتا بتعديل سياسة الاستخدام على تطبيق واتساب، محظرة بذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات المنافسة. 

وسيتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من 15 يناير 2026، في محاولة من ميتا لدفع المستخدمين إلى اعتماد روبوت "ميتا إيه آي" داخل تطبيقاتها المختلفة، بعد أن أدمجت هذه التقنية في منتجاتها مثل إنستجرام وفيسبوك وواتساب في العام الماضي.

على الرغم من إدخال ميتا لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الخدمات المنافسة مثل "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، و"بيربلكسيتي إيه آي"، و"كوبيلوت" من مايكروسوفت قد تصدرت في عدد المستخدمين على واتساب. 

وفي إطار سعيها لتغيير هذا الواقع، قامت ميتا بتعديل سياساتها بشكل غير معلن، بحيث تمنع استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة للجهات المنافسة على منصتها.

