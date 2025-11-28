قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
تكنولوجيا وسيارات

سارق البكسلات.. هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة

هجوم "Pixnapping"
هجوم "Pixnapping"
شيماء عبد المنعم

في اكتشاف جديد قد يهدد أمان الهواتف الذكية، كشف باحثون أمريكيون من عدة جامعات عن هجوم سيبراني جديد يسمى "Pixnapping"، وهو طريقة مبتكرة لسرقة البيانات الحساسة من خلال استغلال ثغرة في نظام أندرويد. 

يعتمد الهجوم على خداع النظام لتسريب بيانات البكسل الرقمية "بكسلا تلو الآخر"، باستخدام طبقات شفافة على الشاشة، هذه التقنية تستغل واجهات برمجة التطبيقات APIs في أندرويد لإعادة بناء لقطات شاشة طبقية.

قد لا يبدو الهجوم خطيرا للوهلة الأولى، لكنه يتيح للقراصنة سرقة معلومات حساسة، مثل رموز التحقق الثنائية 2FA، في غضون 14 إلى 25 ثانية وهو الوقت الكافي لاختراق الحسابات وتجاوز طبقات الأمان. 

الرموز تنتهي صلاحيتها بعد 30 ثانية، مما يعني أن القراصنة يمكنهم استغلال هذه الثواني لاستخدام الرموز المصرح بها دون الحاجة لتجاوز الحماية بشكل كامل.

أخبار جيدة ولكن لا تزال المشكلة قائمة

رغم خطورة الهجوم، هناك بعض الأخبار الجيدة، فقد أصدرت جوجل تحديثا جزئيا للتعامل مع هذه الثغرة، حيث يحد من الأنشطة التي يمكن لتطبيقات أندرويد تنفيذها باستخدام خاصية التمويه التي تعتمد عليها هجمات "Pixnapping" لالتقاط البيانات عبر الطبقات الشفافة. 

لكن الباحثين اكتشفوا طريقة للتغلب على هذا التحديث، ما يعني أن الهجوم لا يزال ممكنا في بعض الحالات.

الهجوم ليس سهل التنفيذ، حيث يحتاج القراصنة أولا إلى تثبيت تطبيق ضار على جهاز الضحية وتشغيله، لسوء الحظ، لا يحتاج هذا التطبيق إلى أذونات إضافية لتنفيذ الهجوم، مما يجعل من الصعب اكتشافه. 

وأكدت جوجل أنها ستصدر تحديثا إضافيا في نشرة أمان أندرويد لشهر ديسمبر، ولكن حتى ذلك الحين، لا تزال الثغرة قائمة ويمكن استغلالها على العديد من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة سامسونج و جوجل بيكسل التي استخدمها الباحثون لاختبار عملهم.

هجوم "Pixnapping" وكيف يعمل؟

يعتمد الهجوم على فكرة "البكسل"، وهو النقطة الصغيرة التي تتكون منها الصورة التي تظهر على شاشة الهاتف.

باستخدام الهجوم، يتمكن القراصنة من عزل كل بكسل على حدة، ثم إعادة بناء الصورة كاملة للكشف عن المحتوى المعروض على الشاشة. 

على الرغم من أن الهجوم لا يستهدف فقط رموز التحقق الثنائية، إلا أنه يمكن أن يستخدم لسرقة أي بيانات حساسة تظهر على الشاشة، مثل الرسائل من التطبيقات المشفرة مثل سيجنال. 

وقد أظهرت تجارب الفريق البحثي كيف يمكن إعادة بناء هذه البيانات في فترة تتراوح بين 25 إلى 42 ساعة.

يستفيد هجوم Pixnapping من "Android Intents"، وهي إحدى مكونات النظام الأساسية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل مع بعضها البعض ومع الأجهزة الأخرى على أندرويد. 

تقوم العملية على إنشاء نوافذ شفافة فوق التطبيق المستهدف، ثم تحليل التغييرات في البكسلات والألوان لاستعادة البيانات المعروضة.

كيف يمكن للمستخدمين الحماية؟

أصدرت جوجل بعض التحديثات للحد من هذا الهجوم، ولكن لا تزال هناك حاجة لتحديثات أمنية أخرى، ولحماية الهواتف من هذا الهجوم، يجب على المستخدمين تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة وتحديث أجهزتهم بانتظام ضد الثغرات الأمنية، أيضا، من الضروري الحذر من التطبيقات المشبوهة التي قد تبدو شرعية ولكنها تحتوي على أكواد ضارة.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم .. كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

الدعاء

أجمل دعاء في صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

علي جمعة

علي جمعة: الرضا بقضاء الله سبيل الطمأنينة.. و«منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهتُه»

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

