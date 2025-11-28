العراق يتصدر الجامعات العربية بـ57 جامعة في تصنيف التايمز 2026

أكدت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أعلنت تصدّر البلاد أعلى نسبة تمثيل عربي ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026، وذلك بعد إدراج 57 جامعة عراقية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأعلى والأكبر في المنطقة لهذا العام.

وأوضحت «التميمي» أن الجامعات التي شاركت تضم مؤسسات مرموقة ولها أداء أكاديمي مميز، إلى جانب تطور واضح في الإنتاج البحثي، ما منح العراق حضوراً قوياً داخل هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات الإقليمية والدولية.

العراق تحقيق الصدارة

وأضافت أن بيان الوزارة الرسمي ذكر أن نتائج هذا العام جاءت بمشاركة 268 جامعة عربية من 18 دولة، ومع ذلك تمكن العراق من تحقيق الصدارة من حيث عدد الجامعات المشاركة، وهو ما يعكس نقلة نوعية في الأداء الحكومي والبحث العلمي والقوة التنافسية للمؤسسات العراقية.



ولفتت «التميمي» إلى أن منهجية تصنيف تايمز 2026 للجامعات العربية جاءت مشابهة للتصنيف الدولي، وتعتمد على معايير عدة أبرزها: جودة التعليم بنسبة 29.5%، بيئة البحث العلمي بنسبة 29%، وجودة البحث بنسبة 30%، وهي معايير أسهمت في بروز الجامعات العراقية ضمن النسخة الجديدة.

