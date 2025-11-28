قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة
القسم الخارجي

أفادت قناة 14 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الجيش إسرائيل كاتس وافقا على إدخال معيار جديد يتيح منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح.

ويأتي القرار ضمن سياسة بن غفير التي أدت منذ توليه منصبه إلى قفزة غير مسبوقة في عدد الرخص، حيث ارتفع عدد المستوطنين المسلحين بمئات الآلاف بفعل توسيع شروط الأهلية ومنح تصاريح شبه مفتوحة.

ويشكل هذا التوجه جزءاً من خطة بن غفير لتعزيز "الأمن الشخصي" للمستوطنين، لكنه يثير مخاوف داخلية ودولية من تصعيد العنف في الضفة الغربية وتزايد الهجمات على الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الانتقادات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بسبب انتشار الميليشيات الاستيطانية وعدم محاسبتها.

الضفة الاحتلال بن غفير مستوطنين الضفة الغربية

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
