الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح

أفادت قناة 14 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الجيش إسرائيل كاتس وافقا على إدخال معيار جديد يتيح منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح.

ويأتي القرار ضمن سياسة بن غفير التي أدت منذ توليه منصبه إلى قفزة غير مسبوقة في عدد الرخص، حيث ارتفع عدد المستوطنين المسلحين بمئات الآلاف بفعل توسيع شروط الأهلية ومنح تصاريح شبه مفتوحة.

ويشكل هذا التوجه جزءاً من خطة بن غفير لتعزيز "الأمن الشخصي" للمستوطنين، لكنه يثير مخاوف داخلية ودولية من تصعيد العنف في الضفة الغربية وتزايد الهجمات على الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الانتقادات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بسبب انتشار الميليشيات الاستيطانية وعدم محاسبتها.