هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مدير شركة استيراد وتصدير إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد سيدة تعمل سكرتارية بصور وفيديوهات إباحية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء ونسب أمور مخدشة بشرفها بأن أرسل لها رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس أب مهدداً إياها بإعادة نشر صور لها في أوضاع مخلة بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ نقدي قدره خمسون ألف جنيه ومصوغات ذهبية.

كما هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور مخدشة بشرفها وهي صور التقطها بهاتفه لحملها على القيام بطلبه واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عير تطبيق الواتس آب بنشر الصور المتحصل عليها محل الاتهامات السابقة والتى تظهر بها على نحو مخل بالشرف وكان ذلك دون رضائها.

واستخدم المتهم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام وتعمد مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات.