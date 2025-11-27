أيمن يونس: غياب دونجا يؤثر على الزمالك في مواجهة كايزر تشيفز

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن غياب نبيل عماد دونجا يؤثر على وسط الملعب في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، خلال الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: محمد شحاتة يستطيع تعويض غياب دونجا وعبدا لله السعيد. فريق كايزر تشيفز يتميز بالسرعة ويجب أن يستعيد الزمالك شخصيته خاصة في المباريات الخارجية.

وأضاف يونس: مرحلة الانسجام بين لاعبي الزمالك لم تكتمل حتى الآن، والفريق يحتاج وقتا لكي يصل للانسجام بين اللاعبين، والزمالك يحتاج لاعب أيسر ولاعب خط وسط مدافع في يناير.

وأوضح: دونجا من أهم لاعبي خط الوسط في مصر، لاعبو الزمالك في حاجة للحصول على فرصة من أجل الظهور بشكل مميز، جماهير الزمالك تستحق الإشادة بعد تكريم محمد صبري بهذا الشكل أمام زيسكو.