باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها

قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، باحث في شئون الإسلام السياسي، إن بيان الإخوان واضح منه أنهم يعرضون خدماتهم على أمريكا مرة أخرى "كنا شغالين معاكم ومستعدين نكمل".

وأضاف ماهر فرغلي، في مداخلة مع برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن المقصود من قرار ترامب بحظر جماعة الإخوان، ليس الجماعة بذاتها وإنما مشغلينهم لتعديل تواجدهم.

وأشار إلى أن قرار الحظر معني بفروع الإخوان الثلاثة في مصر والأردن ولبنان، لمجاورتهم لإسرائيل، ولا يعني التنظيم الدولي ولا مؤسسات الإخوان في أوروبا ولا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تم ضربها في مصر من الناحية الأمنية والشعبية، منوها أن الإخوان خارج مصر استطاعوا صناعة شبكة معقدة هذه الشبكة عبارة عن أضلع متنوعة، ضلع من التنظيم الميداني من المراكز الإسلامية.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تقدم معلومات حصرية للولايات المتحدة الأمريكية عبر 41 فرع في العالم، هذه الفروع تقدم تقارير شهرية عن وضع الدولة اللي هما فيها.