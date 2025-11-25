برلماني: جماعة الإخوان تستهدف مؤسسات الدولة لتقويض أمن الوطن

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن جماعة الإخوان تتبنى سياسات مناهضة لمؤسسات الدولة، مستهدفة دورها الوطني الحيوي في حماية الوطن وصون استقراره.



وقال شعيب إن الجماعة تعمل بشكل مستمر على تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، محاولين التأثير على ثقة المواطنين بها وإضعاف قدرتها على أداء مهامها الوطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الإخوان يستخدمون وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنشر معلومات مغلوطة ودعاية مضللة تهدف إلى الإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض استقرار الوطن.

وأكد شعيب أن هذه الهجمات تمثل محاولة لتعطيل مسيرة بناء الدولة الحديثة، مشددًا على أن وعي الشعب المصري هو الركيزة الأساسية لاستمرار الوطن وحماية مؤسساته من أي جماعات متطرفة.



وقال:"كل موقف داعم للدولة وكل صوت واعٍ يسهم في حماية الوطن ومؤسساته ، وأي محاولة لتشويه الدولة هي في حقيقتها محاولة لإضعاف قوتنا الوطنية، ولذلك يجب أن نكون جميعًا يداً واحدة لمواجهة هذه التحديات."