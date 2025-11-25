قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
برلماني: جماعة الإخوان تستهدف مؤسسات الدولة لتقويض أمن الوطن

النائب محمد شعيب
النائب محمد شعيب

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن جماعة الإخوان تتبنى سياسات مناهضة لمؤسسات الدولة، مستهدفة دورها الوطني الحيوي في حماية الوطن وصون استقراره.


وقال شعيب إن الجماعة تعمل بشكل مستمر على تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، محاولين التأثير على ثقة المواطنين بها وإضعاف قدرتها على أداء مهامها الوطنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الإخوان يستخدمون وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنشر معلومات مغلوطة ودعاية مضللة تهدف إلى الإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض استقرار الوطن.

وأكد شعيب أن هذه الهجمات تمثل محاولة لتعطيل مسيرة بناء الدولة الحديثة، مشددًا على أن وعي الشعب المصري هو الركيزة الأساسية لاستمرار الوطن وحماية مؤسساته من أي جماعات متطرفة.


وقال:"كل موقف داعم للدولة وكل صوت واعٍ يسهم في حماية الوطن ومؤسساته ، وأي محاولة لتشويه الدولة هي في حقيقتها محاولة لإضعاف قوتنا الوطنية، ولذلك يجب أن نكون جميعًا يداً واحدة لمواجهة هذه التحديات."

