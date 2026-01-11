وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه أزمة صحية تسببت فى تأجيل حفله الذى كان من المقرر أن يقام 23 يناير الحالى بالشيخ زايد.

وقالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : هاني شاكر أجرى عملية جراحية بسيطة فى العمود الفقري منذ أيام داخل أحد المستشفيات وخرج بعدها متجها الى منزله لاستكمال العلاج حيث يتطلب الأمر راحة سلبية حتى يستعيد عافية.

وأضافت نادية مصطفى: هاني شاكر بحالة صحية جيدة حاليا ويتلقى العلاج فى منزله.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن الموعد الجديد للحفل، والذى يقام فى 2 أبريل على نفس المسرح.

