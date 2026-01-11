قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
فيديو

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

مرض هاني شاكر
مرض هاني شاكر
كريم ناصر

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه أزمة صحية تسببت فى تأجيل حفله الذى كان من المقرر أن يقام 23 يناير الحالى بالشيخ زايد.

وقالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : هاني شاكر أجرى عملية جراحية بسيطة فى العمود الفقري منذ أيام داخل أحد المستشفيات وخرج بعدها متجها الى منزله لاستكمال العلاج حيث يتطلب الأمر راحة سلبية حتى يستعيد عافية.

وأضافت نادية مصطفى: هاني شاكر بحالة صحية جيدة حاليا ويتلقى العلاج فى منزله.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن الموعد الجديد للحفل، والذى يقام فى 2 أبريل على نفس المسرح.

و في الفيديو التالي نكشف كافة تفاصيل مرض هاني شاكر …

