رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم السبت ٧ مارس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حيال التطورات الإقليمية المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

تبادل الوزيران التقييمات والرؤى بشأن اتساع دائرة المواجهات العسكرية في المنطقة، وتداعياتها بالغة الخطورة على الأمن القومي العربي. 

وقد أكد الوزير عبد العاطي على الخطورة البالغة لاستمرار العمليات العسكرية الجارية، محذرا من أن التمادي في التصعيد الراهن يضع أمن المنطقة أمام منعطف خطير. كما اكد على ضرورة تغليب مسارات التهدئة للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

كما تطرق الاتصال إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت عدداً من دول الخليج والدول العربية الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي لنظيره السعودى وقوف مصر وتضامنها الكامل مع شقيقاتها في دول الخليج العربي وكافة الدول العربية في مواجهة تلك الهجمات، انطلاقا من مركزية أمن الخليج للأمن القومي المصري.

 وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري الرافض لأية محاولات لتبرير الاعتداءات أو ذرائع للمساس بسيادة الدول الشقيقة.

وزير الخارجية نظيره السعودي التصعيد العسكري بدر عبد العاطي فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية

طريقة عمل شوربة عيش الغراب "المشروم" بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

