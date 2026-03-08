وزيرة خارجية أستراليا: ندعم منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ ، أن من مصلحة بلادها ألا تمتلك إيران سلاح نووي ومنعها من مواصلة تهديد السلم والأمن الدوليين.

وقالت وونج - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أذاعته اليوم / الأحد/ - إن بلادها ليست في وضع يمكنها من الحكم على الأسس القانونية التي استند إليها قرار الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هذه الحرب، لكنها تدعم فكرة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وحول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير النظام في إيران وإشراكه في اختيار زعيم جديد، قالت وونج إن مستقبل نظام الحكم في إيران يجب أن يظل دوما في يد الشعب الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنت الأسبوع الماضي عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران من جانبها شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.