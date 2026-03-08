تحرير 195 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز وموقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية، حيث واصل قطاع التموين بالمحافظة حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المستهلكين، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 195 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 140 مخالفة في مجال المخابز البلدية شملت نقص وزن الخبز، وعدم النظافة، ومخالفات في المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى مخالفات التوقف والغلق وعدم صلاحية الموازين والتصرف في الدقيق.

كما أسفرت الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة عن ضبط كميات متنوعة من السلع المخالفة، من بينها 118 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و120 علبة سجائر مجهولة المصدر، و27 عبوة أدوية بيطرية و10 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات من اللحوم والدواجن والأسماك والمخللات والتوابل ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، فضلاً عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وغلق بعض الأنشطة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وفي مجال الوقود والمواد البترولية، تمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات، أبرزها التحفظ على نحو 11 ألفًا و450 لترًا من المواد البترولية شملت سولار وبنزين تم تجميعها أو تداولها بدون ترخيص، إلى جانب تحرير محاضر لمحطات ومستودعات لعدم الالتزام بتسجيل البيانات أو الإعلان عن الأسعار، وبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.