قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 195 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بكفر الشيخ

خبز
خبز
محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز وموقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية، حيث واصل قطاع التموين بالمحافظة حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المستهلكين، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 195 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 140 مخالفة في مجال المخابز البلدية شملت نقص وزن الخبز، وعدم النظافة، ومخالفات في المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى مخالفات التوقف والغلق وعدم صلاحية الموازين والتصرف في الدقيق.

كما أسفرت الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة عن ضبط كميات متنوعة من السلع المخالفة، من بينها 118 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و120 علبة سجائر مجهولة المصدر، و27 عبوة أدوية بيطرية و10 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات من اللحوم والدواجن والأسماك والمخللات والتوابل ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، فضلاً عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وغلق بعض الأنشطة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وفي مجال الوقود والمواد البترولية، تمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات، أبرزها التحفظ على نحو 11 ألفًا و450 لترًا من المواد البترولية شملت سولار وبنزين تم تجميعها أو تداولها بدون ترخيص، إلى جانب تحرير محاضر لمحطات ومستودعات لعدم الالتزام بتسجيل البيانات أو الإعلان عن الأسعار، وبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مخابز التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد