رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة ركيزة أساسية في نهضة المجتمع

قدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة إلى المرأة المصرية والعربية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، تقديرًا لدورها الحيوي في بناء المجتمعات ودعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في نهضة المجتمع، لما تقدمه من إسهامات متميزة في مختلف القطاعات العلمية والعملية والاجتماعية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به المرأة المصرية في دعم مسيرة التقدم والتنمية، وتحملها لمسؤوليات كبيرة في العمل والأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن جامعة كفر الشيخ تحرص على دعم وتمكين المرأة داخل المجتمع الجامعي، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالجامعة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي تقديرًا لإنجازات النساء في مختلف المجالات، وتسليطًا للضوء على دورهن في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم الدكتور يحيى عيد تهنئته بتوجيه التحية لكل امرأة مصرية، مؤكدًا أن المرأة ستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومصدرًا للإلهام والعطاء في مختلف ميادين الحياة.