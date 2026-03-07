وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تداعيات المواجهات العسكرية بالمنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، اليوم السبت ٧ مارس، حيث تناول الاتصال مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

تبادل الوزيران الرؤى حول سبل احتواء الموقف الراهن، وحذرا من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين، وشدد الوزير عبد العاطى على أهمية تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما تطرق الاتصال إلى تداعيات المواجهات في الإقليم، وما تفرضه من تهديدات مباشرة للأمن القومي العربي، حيث تناول الوزيران في هذا السياق، الاعتداءات التي استهدفت سلطنة عمان وعدداً من دول الخليج والدول العربية الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضا المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، واية مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات.