في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تطورات التصعيد الإقليمي

جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الجمعة، وذلك للتشاور بشأن التطورات المتسارعة والوقوف على أبعاد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وعدداً من دول الخليج والدول العربية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وأشقائها في الخليج العربي في مواجهة تداعيات تلك الهجمات، مشدداً على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية جدد الإدانة لهذه الاعتداءات والرفض القاطع لأية ذرائع أو مبررات لانتهاك سيادة الدول الشقيقة أو المساس بأمنها ومقدرات شعوبها، ومحذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار التصعيد العسكري الراهن، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية للحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتجنيب المنطقة تداعيات يصعب احتواؤها.