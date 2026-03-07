قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكازاخستاني تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع يرمك كوشيربايف وزير خارجية جمهورية كازاخستان - خلال اتصال هاتفي - جرى اليوم /السبت/ تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة بالمنطقة وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنيب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضبط النفس.

واعرب الوزير عبد العاطى - خلال الاتصال - عن رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة على الدول العربية الشقيقة، ودعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها.

من جانبه، أكد وزير خارجية كزاخستان أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بالمنطقة، مثمنا دور مصر المحورى فى خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية.

وأكد أن بلاده لم تقم بإجراء اية تعديلات على حركة الطيران وإرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتجهين إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر تظل وجهة آمنة للمواطنين بكازاخستان رغم ما تشهده المنطقة من تطورات وتصعيد خطير.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي كازاخستان مصر

ياسمين صبري
بسمة بوسيل
مرسيدس الكهربائية
تويوتا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

