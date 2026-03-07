وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكازاخستاني تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع يرمك كوشيربايف وزير خارجية جمهورية كازاخستان - خلال اتصال هاتفي - جرى اليوم /السبت/ تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة بالمنطقة وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنيب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضبط النفس.

واعرب الوزير عبد العاطى - خلال الاتصال - عن رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة على الدول العربية الشقيقة، ودعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها.

من جانبه، أكد وزير خارجية كزاخستان أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بالمنطقة، مثمنا دور مصر المحورى فى خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية.

وأكد أن بلاده لم تقم بإجراء اية تعديلات على حركة الطيران وإرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتجهين إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر تظل وجهة آمنة للمواطنين بكازاخستان رغم ما تشهده المنطقة من تطورات وتصعيد خطير.